В последние дни был шквал e-деклараций и три сбоя в системе

За последние дни сильно выросло количество желающих заполнить электронную декларацию или внести изменения в ее черновик, поэтому в системе был сбой.

Об этом на экстренном заседании Национального агентства по предупреждению коррупции рассказал руководитель аппарата агентства Игорь Ткаченко.

Заместитель главы НАПК Станислав Радецкий сообщил, что на сегодняшний день подано почти 52 тысячи деклараций уже.

При этом только с 24 по 27 октября поступило более 200 писем-жалоб о технических проблемах - жалобы поступают в основном от депутатов, судей и работников прокуратуры. Бывают проблемы технического плана, а также с ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Глава НАПК Наталья Корчак уточнила, что агентство является владельцем трех модулей системы электронного декларирования, а оператором является государственное предприятие УСС ("Украинские специальные системы" - оператор по предоставлению услуг конфиденциальной связи).

Ткаченко сообщил, что решением НАПК 20 числа было поручено немедленно исправить ошибки в интерфейсе системы, эта работа была проведена - и специалисты постоянно дежурят в УСС, чтобы не сорвать e-декларирования и дать возможность всем подать декларации вовремя.

В течение последних трех дней было зафиксировано три основных сбоя системы, сказал Ткаченко.

Первый сбой после отстройки системы состоялся 25 октября при чрезмерной нагрузке на систему с одновременной загрузкой обновлений – более 7 тысяч обновлений у пользователей, которые впервые зарегистрировались.

"Последнюю неделю мы фиксируем очень большое количество декларантов, которые не регистрировались в системе до последнего недели. В связи с этим произошла перегрузка системы – это был первый сбой… У нас сразу зарегистрировались 7 152 пользователя за 25 октября", – сказал руководитель аппарата НАПК.

Вопрос был решен, система заработала снова 26 октября.

"Второй большой сбой касался веб-сайта НАПК, через который пользователи заходили в систему… Мы советовали пользователям заходить непосредственно на портал nazk.gov.ua", – отметил Ткаченко.

"Третий сбой состоялся из-за того, что в системе аутентификации Министерства юстиции произошла задержка сессии пользователей, которые используют ключи АЦСК (Аккредитованный центр сертификации ключей) Минюста…", – добавил он.

"То есть система принимает ключ, один из ключей – это ключ Министерства юстиции – и обрабатывает его, и сообщает нашей системе декларирования, корректным ли был вход в систему. Поскольку время сессии было слишком большим, больше 5 секунд – снова произошел сбой. Этот вопрос мы решали в ночь на 26 октября. И на сегодняшний день вопрос с криптобиблиотеками ключей решен", – уточнил Ткаченко.

Он добавил, что на сегодняшний день "довольно мало человеческих ресурсов", чтобы оперативно решать сложные задачи. "Система интегрирована, она привязана к разным системам аутентификации пользователей…", – сказал Ткачекно.

"Система на сегодняшний день не перегружена. Система выдерживает те нагрузки, которые происходят в ней", – заверил он.

"Резкое увеличение декларантов мы начали фиксировать с 25 числа. Если у нас раньше в течение дня могло зарегистрироваться 300-400 пользователей, то начиная с 24 октября их уже было ориентировочно 8,5 тысяч. На сегодняшний день это в среднем от 7-ми до 8,5 тысяч каждый день", – сказал Ткаченко.

"Общая картина: не все даже те декларанты, которые вносят декларации, должны декларироваться на сегодняшний день. И это один из способов нагрузки системы", – завил он.

При этом Ткаченко подчеркнул, что НАПК не снимает с себя ответственности за работу системы.

"Очень много идет запросов. И что касается поданных деклараций: и 24-го, и 25 числа их количество было чуть больше 5 тысяч – 5 300, 5 500. С 26 числа, когда были определенные сбои, количество документов в реестре составило 12 484 документа, за вчера. Это декларации ежегодные, декларации перед увольнением, декларации кандидатов на должность, а также сообщение о существенных изменениях имущественного состояния", – заявил руководитель аппарата НАПК.

Ткаченко добавил, что 27 октября по состоянию на 9 утра, то есть за 9 часов четверга, в реестр поданы 2300 документов. "Это очень большое количество", – сказал он.

Алена Рощенко, УП