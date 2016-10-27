В Кремле заявили, что Путин в Крыму Украины не касается

00
1
Четверг, 27 октября 2016, 11:21

В Кремле не принимают во внимание протесты Украины в связи с посещением президента РФ Владимира Путина  оккупированного Россией Крыма.

Об этом  сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, комментируя протест Украины в связи с посещением президента РФ Крыма, передает Интерфакс-Украина.

"Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание", - заявил он.

"Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину", - сказал Песков.

Как известно,  Путин второй раз за осень посещает Крым.

В Крыму он назвал участников прошлогодней блокады Крыма идиотами.

МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Киевом визита Владимира Путина в оккупированный Крым.

Крым был незаконно аннексирован с помощью "зеленых человечков" – российских военных. Путин позже признал, что это была спецоперация.

Темы: Росcия Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Еще один суд РФ не захотел выпускать сына Джемилева 27 октября 2016, 10:53
Порошенко поручил давить на РФ из-за Клиха и Карпюка 27 октября 2016, 09:48
Российский полупустой "гумконвой" вновь вторгся в Украину 27 октября 2016, 09:11
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 73.178.187.---Тарас Українець27.10.2016 12:09
«Нет в этом мире мельче, сволочне
хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей – либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы – звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В ЕС снова проблемы с решением, тормозящим безвиз для Украины – СМИ
В НАЗК просят понимания и денег, чтобы не быть "как котята"
НАПК не будет продолжать сроки е-декларирования
С самого утра боевики обстреливают Торецк и КПВВ "Майорское"
Все новости
Инфографика

Снова провал в Doing Business

Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International