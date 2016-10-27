Климкин достравает дом под Киевом, а квартир у него нет

Министр иностранных дел Павел Климкин заработал в прошлом году 74 797 грн, а его жена 154 128 грн.

Об этом свидетельствуют данные с его электронной декларации за 2015 год, передает Укринформ.

Согласно информации, Климкин получил доход от отчуждения движимого имущества в размере 536 305 грн. Доход супруга от отчуждения движимого имущества составил 215 тыс грн.

Министр с женой задекларировали наличные средства, "владельцем которых является третье лицо": Павел Климкин - 47 тыс. евро и 41 тыс. долл., его жена - в размере 45 тыс. евро и 60 тыс. долларов.

Павел Климкин владеет автомобилем Skoda Felicia, его жена - Volvo S40. Согласно декларации, у министра нет квартиры.

Зато его жена является собственником квартиры в Киеве площадью 68 кв. м, также ей принадлежит треть другой квартиры в столице площадью 90 кв. метров. Жена владеет и земельным участком в столице площадью 10 соток.

Также Климкин задекларировал как "объект незавершенного строительства" садовый (дачный) дом в пгт. Козин под Киевом (площадью 192 кв.м), владельцем которого указана "Михайленко Нина Гавриловна".

Объект был задекларирован министром, поскольку он "полностью или частично построен из материалов или за счет субъекта декларирования или членов его семьи".

В другой графе "расходов" указано, что на строительство дома в 2015 году было потрачено 650 тыс. грн.

У Климкина и его семьи нет объектов для декларирования в разделе "ценное движимое имущество" (кроме транспортных средств). Также у них нет ценных бумаг, корпоративных прав и нематериальных активов.

Кредитов и займов у министра также нет.