Как Украина показала себя на 68-й Франкфуртской книжной ярмарке

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Четверг, 27 октября 2016, 14:05

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения всех украинских политзаключенных.

Об этом написала спикер МИД Марьяна Беца в своем Твиттере в четверг.

Так в ведомстве отреагировали на очередное незаконное решение так называемого российского правосудия в отношении задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

МИД выразил протест на решение Московского суда, 27 октября отклонил апелляцию на арест корреспондента национального агентства "Укринформ".

"Сущенко должен быть освобожден. Россия цинично использует наших граждан в своих политических целях. Выражаем протест и призываем международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения всех украинских политзаключенных в России", – написала Беца.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября российский суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.

Украинская правда

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