Тимошенко оплачивает услуги американских лоббистов через оффшоры?

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Четверг, 27 октября 2016, 16:07

С марта 2016 интересы лидер "Батькивщины" Юлии Тимошенко в США лоббирует британская компания Aveiro LP, директором которой является Юлия Белоусова.

Об этом говорится в статье "Битва за Вашингтон. Оффшорное лобби Юлии Тимошенко", обнародованном в "Украинской правде".

Юлия Белоусова, которая фигурирует как директор британской компании Aveiro LP 15 марта 2016 заключила договор с американской лоббистской компанией Wiley Rein, LLP, а двумя днями позже - с MKW Group.

 

Подписание контрактов с Юлией Белоусовой совпало по времени с сессионной неделей ВРУ, на которой отсутствовали депутаты "Батькивщины" Сергей Власенко и Григорий Немыря.

Как выяснилось в последнем отчете Wiley Rein, в день подписания контракта, американские лоббисты договаривались о встрече с представителями Комитета по иностранным делам Сената именно для депутата Батькивщины Григория Немыри на заказ оффшорной компании Aveiro LP.

За счет компании Aveiro LP уже 17 марта для Немыри организовали встречу в Atlantic Council.

Согласно статье, компания Aveiro LP украинки Юлии Белоусовой лоббирует в США один-единственный законопроект, зарегистрированный в Сенате с номером S.2692 под названием "Акт противодействия информационной войне". Документ представляли республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

Оба сенатора известны проукраинской позицией.

Происхождение средств самой Юлии Белоусовой тщательно скрыто. В государственном реестре Великобритании имя Белоусовой не фигурирует.

Указано лишь, что компания Aveiro LP занимается международной торговлей и инвестициями, имеет учредителей-партнеров Nisbett Invest S.A. и Montfler S.A., которые, в свою очередь, являются учредителями партнерами ряда других компаний.

Задекларировав такое "партнерство", юридические лица в Великобритании не обязаны указывать в регистрационных документах имен директора или секретаря компании.

Отследить бенефециарного владельца или происхождение его средств в такой схеме практически невозможно.

Процесс регистрации новых компаний в Великобритании упрощен в 2001 году к онлайн-аппликации в государственном реестре Companies House.

Процедура занимает не более 9 минут и стоит 15 фунтов.

Украинская правда

Темы: Тимошенко
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