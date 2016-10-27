Порошенко: без упоминания Украины и Трамп, и Клинтон обречены на поражение

1178 просмотров
0
Четверг, 27 октября 2016, 16:47

Президент Петр Порошенко заявляет, что кандидаты в президенты США поднимают тему Украины, поскольку без нее обречены на поражение.

Об этом он сказал во время выступления в университете "Острожская академия".

"Посмотрите на ход событий на выборах в Соединенных Штатах Америки, когда наперегонки кандидаты говорят, как они любят Украину. Почему так случилось? А не любить Украину нельзя. Иначе ты обречен на поражение", - сказал он.

По его словам украинцы являются "уникальным народом, который объединился и продемонстрировал то, чего не было 25 лет".

Как известно, в ночь на 20 октября состоялись заключительные - третьи - дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Согласно опросу зрителей, проведенным CNN, кандидат от Демократической партии Клинтон выиграла у Трампа третьи дебаты подряд - за нее отдали свои голоса 52% зрителей, за Трампа - 39%. В первых дебатах Клинтон поддержали 62% зрителей, Трампа - 27%, во втором туре дебатов Клинтон поддержали 57% опрошенных, Трампа - 34%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Больше о позиции кандидатов в президенты США, в том числе в экономической политике, читайте в материале "Клинтономика vs Трампономика".

Украинская правда

Темы: Порошенко США виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: Налоговики должны быть консультантами вместо "маски-шоу" 27 октября 2016, 14:56
Порошенко о повышении минималки: Не веришь? - придешь ко мне 27 октября 2016, 13:46
Порошенко представил нового главу Житомирской ОГА 27 октября 2016, 13:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Послы G7 написали гневное письмо Порошенко
Медведчук приехал к Путину в Сочи и хохотал с Песковым
В ТОП-3 самых богатых украинцев Ахметов, Пинчук и Коломойский
Тимошенко оплачивает услуги американских лоббистов через оффшоры?
Все новости
Цена Медали

Истории паралимпийских чемпионов в Рио

книги

В Британии вручили Букеровскую премию американцу