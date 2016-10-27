Порошенко: без упоминания Украины и Трамп, и Клинтон обречены на поражение

Президент Петр Порошенко заявляет, что кандидаты в президенты США поднимают тему Украины, поскольку без нее обречены на поражение.

Об этом он сказал во время выступления в университете "Острожская академия".

"Посмотрите на ход событий на выборах в Соединенных Штатах Америки, когда наперегонки кандидаты говорят, как они любят Украину. Почему так случилось? А не любить Украину нельзя. Иначе ты обречен на поражение", - сказал он.

По его словам украинцы являются "уникальным народом, который объединился и продемонстрировал то, чего не было 25 лет".

Как известно, в ночь на 20 октября состоялись заключительные - третьи - дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

Согласно опросу зрителей, проведенным CNN, кандидат от Демократической партии Клинтон выиграла у Трампа третьи дебаты подряд - за нее отдали свои голоса 52% зрителей, за Трампа - 39%. В первых дебатах Клинтон поддержали 62% зрителей, Трампа - 27%, во втором туре дебатов Клинтон поддержали 57% опрошенных, Трампа - 34%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Больше о позиции кандидатов в президенты США, в том числе в экономической политике, читайте в материале "Клинтономика vs Трампономика".

Украинская правда