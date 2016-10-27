Медведчук приехал к Путину в Сочи и хохотал с Песковым

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Четверг, 27 октября 2016, 17:11

Один из украинских участников гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске Виктор Медведчук в четверг находился на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, где слушал выступление президента РФ Владимира Путина в первом ряду.

Медведчук сидел в первом ряду рядом с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Выступление Путина было посвящено критике "западных партнеров", США и НАТО. Также он категорически опроверг обвинения в попытках России повлиять на выборы американского президента.

"Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна что ли? Америка – это великая держава! Если я не прав, поправьте меня пожалуйста", – сказал Путин, чем вызвал смех у Медведчука и Пескова.

Как известно, Медведчук является кумом Путина. Также он неоднократно оправдывал политику российского президента и утверждал, что она направлена на установление мира.

Украинская правда

Темы: Медведчук Путин Росcия
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 17:42
Більше всього мені подобається "Валдай" у Сочі, далі Магадан у Криму, чи навпаки.
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 17:37
Ім що, на царя плювати, сидять і смішарики ганяють.
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