Медведчук приехал к Путину в Сочи и хохотал с Песковым

Один из украинских участников гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске Виктор Медведчук в четверг находился на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, где слушал выступление президента РФ Владимира Путина в первом ряду.

Медведчук сидел в первом ряду рядом с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Выступление Путина было посвящено критике "западных партнеров", США и НАТО. Также он категорически опроверг обвинения в попытках России повлиять на выборы американского президента.

"Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна что ли? Америка – это великая держава! Если я не прав, поправьте меня пожалуйста", – сказал Путин, чем вызвал смех у Медведчука и Пескова.

Как известно, Медведчук является кумом Путина. Также он неоднократно оправдывал политику российского президента и утверждал, что она направлена на установление мира.

Украинская правда