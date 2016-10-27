Порошенко: За 4 дня я спал 7 часов

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Четверг, 27 октября 2016, 17:50

Президент Петр Порошенко отметил, что "не многие в мире завидует украинскому президенту, но он гордится им быть".

Об этом он сказал в четверг на встрече с педагогическим коллективом и студентами Острожской академии, отвечая на вопросы.

В частности студенты спросили, как будущему госслужащему правильно расставлять приоритеты, чтобы сбалансировать рабочее время и досуг.

"Тут будет единственное, в чем я вас разочарую", – улыбнулся Порошенко и привел пример своего графика за 4 суток:

"Я полетел в Норвегию, где мы подписали ряд чрезвычайно важных многосторонних и двусторонних документов. Мы закончили во втором часу ночи, в 4-е я прилетел в Брюссель, в восьмом часу у нас уже была встреча с президентом Европарламента, где говорили о безвизовом режиме, встречались с руководителями фракций Европарламента, которые должны обеспечить нам поддержку. Днем – встреча с 12-ю руководителями стран-членов Европейского союза в Маастрихте, вечером – встреча с генеральным секретарем НАТО... За 4 суток я спал 7 часов", – сказал президент.

"Я вам скажу честно: не многие в мире завидуют украинскому президенту. А я этим горжусь. Я счастлив и горд быть лидером такой нации", – добавил он.

По мнению Порошенко, за три года украинская власть с гражданами совершили "сногсшибательные изменения" в жизни страны.

Глава государства также процитировал песню Святослава Вакарчука:

"Нам з тобою своє робити: зчепити зуби і далі йти".

Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко
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Комментарии — 3
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IP: 62.216.42.---treanon27.10.2016 18:45
Від себе можу побажати: краще б він взагалі не спав!
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IP: 163.172.12.---Nanik27.10.2016 18:06
Сон страшный начинает сниться,Шабунин улыбается и говорит,Все подали декларацию ,один Вы остались Петр Алексеевич!!!!)))
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 18:02
Тоді не дивно. Спати треба більше, бо можна такого наговорити і наробити...
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