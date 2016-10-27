Боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Четверг, 27 октября 2016, 18:11

Боевики 26 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, на Мариупольском направлении состоялось 16 обстрелов.

"В районах Талаковки, Широкино, Красногоровки и Гнутово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В то же время обстрелы сил АТО вблизи Марьинки, Павлополя, Тарамчука и Опытного продолжались из минометов калибров 82-мм и 120-мм. Вблизи Водяного, кроме минометов, подразделения украинских защитников оказались под огнем ствольной артиллерии 152 калибра.

"На Донецком направлении оккупанты 9 раз нарушали режим тишины. В сторону Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты вели огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Авдеевки использовали одновременно минометы обоих калибров", - отметили в пресс- центре.

На Луганском направлении зафиксировано 1 вооруженную провокацию на окраине Станицы Луганской. "Здесь боевики в очередной раз применяли стрелковое оружие", - рассказали в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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