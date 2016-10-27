Нардеп из БПП держит на руках 133 миллиона гривен

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Четверг, 27 октября 2016, 18:54

Депутат Верховной Рады от "БПП" Руслан Демчак задекларировал 133 млн гривен наличных средств, а также аренду женой дома и машины Range Rover в Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Украинские Новости.

Годовой доход депутата составил 79 202 гривен заработной платы, корпоративных прав или ценных бумаг у него нет, на счетах в банках - 2,7 тыс. гривен, а наличными - 133 млн гривен.

 
Руслан Демчак

Супруга депутата получила 1,2 млн гривен доходов в 2015 году от отчуждения имущества.

Она арендует дом площадью 355 кв. м в Лондоне (Великобритания), стоимость которого не указана, и автомобиль Range Rover Evoque Prestig стоимостью 0,5 млн гривен.

Также в ее собственности задекларированы часы Chopard с драгоценными камням стоимостью 0,3 млн гривен.

У супруги депутата есть акции в британской компании UBG Corporation LImited номинальной стоимостью 4,4 млн гривен, корпоративные права (100% капитала) в ООО "Хелстур 2012" стоимостью 2 тыс. гривен в денежном эквиваленте, а также она является конечным бенефициаром в ООО "Укрбизнесгруп Гарантия" и хранит 386 фунтов стерлингов в банке в Великобритании.

Темы: БПП деньги декларация
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Комментарии — 3
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IP: 78.111.190.---Vladimir Omelyanov27.10.2016 20:43
І що від таких депутатів доброго чекати ? Для них головне власні бізнесінтереси .
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IP: 212.80.43.---67viktormaximov27.10.2016 19:57
не довіряє пані Гонтарєвій, паразіт!
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай27.10.2016 19:46
Интересно, сколько стоит его депутатский мандат в проекте БПП?..
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