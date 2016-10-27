Путин заявил, что Порошенко спрашивал о возобновлении поставок газа

Президент России Владимир Путин Путин заявляет, что по инициативе президента Порошенко обсуждал вопрос поставок газа в Украину.

Об этом заявил Путин, выступая на Валдайском клубе.

"Мы с президентом Украины, по его инициативе, обсуждали вопросы по газоснабжению Украины. Он задал вопрос, может ли Россия возобновить поставки. Конечно, может в любую секунду", - сказал Путин.

По его словам для этого "нужно только одно - предоплата".

"Но цена сегодня для Украины, мы об этом договорились ранее, будет не выше чем у соседних государств, в том числе для Польши", - сказал он.

"Я эту цену назвал 180 долларов за тысячу кубов. Нам сказали, что лучше покупать по реверсу", - сказал Путин.

Александр Шумилин, УП