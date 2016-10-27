У четы Княжицких - более миллиона долларов и 7 видеокамер

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Четверг, 27 октября 2016, 22:37

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий задекларировал $720 тыс. наличных средств, его жена - $300 тыс. и 7 видеокамер в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Жена депутата имеет 7 видеокамер Canon и Sony, компьютер Apple iMac, 4 портативных устройства беспроводной передачи сигнала с помощью 3G LU400, сервер видеоинжест 4-х канальный, сервер графического оформления эфирного вещания, сервер хранения видеоконтента и дизельную электростанцию HYW-45 T5 в шумопоглощающем капоте.

Из наличных средств задекларировано $720 тыс. и 3,75 млн гривен депутата и 300 тыс. долларов жены.

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в апреле декларации.

Доход депутата составил 378 110 гривен, из которых 80 110 гривен - заработная плата, 155 тыс. гривен - авторская награда и другие виды доходов от реализации имущественных прав интеллектуальной собственности, 143 тыс. гривен - доход от отчуждения имущества (в декларации отсутствует задекларированная в 2014 году машина Subaru Legacy 2004 года выпуска).

Семья депутата задекларировала за 2015 год 1 979 920 гривен доходов.

По состоянию на время выпуска этой новости сайт НАПК не работает.

Украинские новости, Украинская правда

Темы: декларация
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