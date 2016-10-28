Семерак: Украина подсчитывает экологический ущерб, причиненный Донбассу

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Пятница, 28 октября 2016, 05:26

Украина подсчитывает экологический ущерб, причиненный на Донбассе и в Крыму боевиками и Россией.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире "Радио Свободы".

Он не исключил, что собранная информация может быть основанием для иска против России в международные судебные инстанции.

"Я дал поручение нашим подразделениям для того, чтобы они оценили и обсчитали в финансовых единицах ущерб, нанесенный экологии, окружающей среде отдельно в Крыму и отдельно на Донбассе", - отметил Семерак.

"Эту работу непросто сделать. Во-первых, нет доступа к этим территориям, во-вторых, реальной методологии, как правильно сделать эту оценку. Мы консультируемся с нашими коллегами из Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, с нашими коллегами из международных организаций", - отметил министр.

По его словам, ущерб оценивается сотнями миллиардов гривен.

"Эту работу мы и дальше будем делать. Те цифры, которые я вижу сегодня, те объекты, которые мы исследуем на основании спутниковых снимков, на основании показаний, на основании бухгалтерской информации, - это даже не десятки миллиардов, а сотни миллиардов гривен", - подчеркнул Семерак.

Темы: Донбасс экология
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