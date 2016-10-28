СМИ: Клинтон предложит должность госсекретаря Байдену

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Пятница, 28 октября 2016, 07:22

В случае победы на выборах Хиллари Клинтон может предложить должность госсекретаря Джо Байдену, который сейчас занимает пост вице-президента.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По его словам, 73-летний Байден находится вверху списка претендентов  на эту должность, составленного командой Клинтон.

Источник отмечает, что штаб Клинтон сейчас работает над тем, как убедить Байдена занять пост госсекретаря.

Клинтон и Байден баллотировались на пост президента США в 2008 году, но оба тогда проиграли Бараку Обаме. Также Байден думал над тем, чтобы баллотироваться и в этом году.

Издание пишет, что штаб Клинтон не прокомментировал эту информацию, несмотря на неоднократные просьбы. 

Темы: Клинтон
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