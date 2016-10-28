Боевики вечером обстреливали пост "Марьинка". Пост "Майорское" запустили

341 просмотр
0
Пятница, 28 октября 2016, 09:15

КПВВ "Майорское" открылся в пятницу после того, как в четверг из-за обстрелов работа пункта была прекращена.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, в том числе КПВВ "Майорское", - сказано в сообщении.

В то же время пограничники заявляют, что накануне в четверг боевики больше 3 часов вели огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" рядом с одноименным КПВВ.

Обстрел террористы начали около 20:30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись. Огонь велся из лесополосы на окраине н.п. Александровка.

Сначала они использовали стрелковое оружие, а затем применили АГС-17 и РПГ.

Никто из украинских защитников не пострадал.

Напомним, что данное направление несколько дней назад дважды подвергался обстрелам террористов. Во время одного из них враг применил АГС-17. Боеприпасы разорвались в 50 метрах от контрольного поста "Марьинка" недалеко дорожного полотна.

На тот момент перед КРП находились граждане, пересекали линию разграничения. Чтобы не допустить жертв и сохранить жизнь путешественников, была организована эвакуация людей  на территорию контрольного пункта въезда-выезда.

Темы: Донбасс АТО боевые действия Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: Боевики били 54 раза, применяли тяжелое оружие 28 октября 2016, 06:35
Семерак: Украина подсчитывает экологический ущерб, причиненный Донбассу 28 октября 2016, 05:26
Пункт пропуска "Майорск" так и не заработал: нестабильно 27 октября 2016, 17:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ОБСЕ подтвердили: Военные и оружие едут на Донбасс из РФ
Грынив отказался объяснять, на что семья купила квартиру и машину
Стець и его жена дали в долг 80 тысяч евро и 100 тысяч долларов
Климкин обвинил некоторых наблюдателей ОБСЕ в работе на РФ
Все новости
"Семейные ценности"

Школьников учат, что женщина должна ухаживать за мужем, который никогда не ошибается

Фото

Победители конкурса панорамных фото Epson International