Климкин озвучил три дня для встречи министров по Донбассу

Встреча глав министерств иностранных дел в "нормандском формате" для обсуждения дорожной карты реализации Минских соглашений может произойти уже в конце ноября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы с Соней Кошкиной на телеканале "24".

"Я считаю, что мы выйдем на обсуждение этого во время министерского заседания, которое, возможно, состоится в конце ноября - начале декабря. Сейчас обсуждаются варианты 28, 29, 30 ноября для министерского заседания, и мы остаемся в этом графике. А потом мы смотреть, какие у нас будут разногласия", - сказал он.

В то же время министр отметил, что пока у него нет надежд, что проект дорожной карты в его полном объеме будет согласован вовремя. "У нас есть согласно поручению примерно месяц, чтобы ее подготовить, на самом деле дискуссии продолжаются", - рассказал Климкин.

Он ожидает, что в течение месяца стороны будут проводить активные дискуссии по подготовке такого документа.

Інтерфакс-Україна