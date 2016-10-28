НАЗК пожалуется Луценко на DDoS-атаку

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Пятница, 28 октября 2016, 11:31

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции намерено обратиться в Генпрокуратуру для проверки возможного совершения DDoS-атак на Единый госреестр деклараций после завершения срока подачи деклараций.

Об этом в ходе заседания сообщила руководитель НАПК Наталья Корчак, сообщают "Украинские новости".

"Решено подготовить проект решения об обращении к генпрокурору для выяснения обстоятельств и оценки сложившейся ситуации", – сказала Корчак.

Корчак высказала опасения, что немедленное обращение в прокуратуру может помешать работе реестра, поэтому целесообразным решено было признать обращение после окончания срока подачи деклараций.

Также члены НАПК намерены проинформировать профильный комитет Верховной Рады, Кабмин и президента о ситуации с нестабильной работой сайта.

С 26 октября наблюдается нестабильность работы Единого государственного реестра деклараций, пик которой произошел ночью с 27 на 28 октября.

По состоянию на 10:30 пятницы в систему подано более 73 тыс. деклараций.

Как известно, по словам Корчак, только утром 28 октября за 13 минут в систему было загружено полтысячи деклараций.

Темы: декларация НАПК
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