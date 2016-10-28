Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией
Президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.
Об этом он объявил в пятницу.
Как известно, ранее кандидатуру Горгана одобрила конкурсная комиссия.
До сих пор он возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию Киевской области.
9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации, а 16 сентября объявил конкурс на должности киевского губернатора и глав 11 райадминистраций в 2 областях.
Источник "Украинской правды" ранее сообщил, что Горган "является человеком" депутата от группы "Воля Народа" Ярослава Москаленко. Вышгородский район, где Горган занимал должность председателя РГА, – это округ Москаленко.
Горган является выходцем из Западной Украины, а именно – из Калуша Ивано-Франковской области.
Олег Шанковский, УП
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