Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией

00
0
Пятница, 28 октября 2016, 11:51
Facebook

Президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана руководителем Киевской областной государственной администрации.

Об этом он объявил в пятницу.

Как известно, ранее кандидатуру Горгана одобрила конкурсная комиссия.

До сих пор он возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию Киевской области.

9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской областной государственной администрации, а 16 сентября объявил конкурс на должности киевского губернатора и глав 11 райадминистраций в 2 областях.

Источник "Украинской правды" ранее сообщил, что Горган "является человеком" депутата от группы "Воля Народа" Ярослава Москаленко. Вышгородский район, где Горган занимал должность председателя РГА, – это округ Москаленко.

Горган является выходцем из Западной Украины, а именно – из Калуша Ивано-Франковской области.

Олег Шанковский, УП

Темы: Порошенко Киевская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко и Эрдоган осудили нарушения прав человека в Крыму 28 октября 2016, 00:48
Путин: Фабрика "Рошен" продолжает работать в России, хотя и имеет проблемы 27 октября 2016, 19:32
Путин заявил, что Порошенко спрашивал о возобновлении поставок газа 27 октября 2016, 19:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко назначил губернатора Киевской области, избранного комиссией
Декларация Довгого: 95 картин, 19 компаний и $1,5 млн наличными
В ОБСЕ подтвердили: Военные и оружие едут на Донбасс из РФ
Грынив отказался объяснять, на что семья купила квартиру и машину
Все новости
АТО

Как бойцы с инвалидностью будут делать безумные вещи

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян