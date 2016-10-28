Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине

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Пятница, 28 октября 2016, 13:14

Суд признал право собственности предприятий брата экс-генпрокурора Виталия Яремы на 61,83 га в Киевской области.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на решения Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда от 12 октября.

Одно из решений касается 36,23 га. Земля находится под зданиями комплекса по улице Свято-Троицкая, 11а, 11б, 11в, 28б, 28д в селе Выповзки. Собственником комплекса является ООО "Земля Переяславщины" Александра Яремы.

Согласно сообщению, ранее земля принадлежала на праве коллективной собственности Сельскохозяйственному производственному кооперативу "Выповзский". Один из членов этого кооператива подал иск в суд. Он сообщил, что хочет установить временные загоны для крупного рогатого в пределах участка кооператива, однако этому препятствует руководство частного предприятия "Земля Переяславщины".

Выяснено, что имущество кооператива было продано фирме "Земля Переяславщины" его членами. Поэтому предприятие считает, что согласно Земельному кодексу, к нему переходит право частной собственности на землю под комплексом.

ЧП "Земля Переяславщины" подало встречный судебный иск о признании права собственности на землю.

Суд отказал в иске крестьянина об устранении препятствий в пользовании земельным участком. А иск предприятия "Земля Переяславщины" – удовлетворил и признал землю его собственностью.

Аналогичное решение принято по делу по 25,6 га на территории Лецковского сельсовета.

ЧП "Евро-Нива" Александра Яремы является собственником комплекса зданий и сооружений бывшего КСП "Виненцы" и КСП "Чобиткы".

Иск в суд подал человек, который был членом КСП "Віненцы", ликвидированного в 2000 году. Человек считал, что к нему перешло право на долю земель ликвидированного хозяйства. На своем участке истец хотел устроить силосную яму, но не смог, потому что ему не препятствует руководство ЧП "Евро-Нива". В свою очередь, "Евро-Нива" также подала иск о признании за ней права собственности на 25,6 га земли. Суд стал на сторону предприятия.

В реестре недвижимости есть данные, что "Евро-Нива" владеет в селе Пологи-Чобиткы помещениями на 9664 кв. м, что включает зернохранилище, коровники, свинарник, и т. п, а также составы на 1589 кв. м, 1586 кв. м.

"Наши деньги" отмечают, что информации о зданиях и сооружения предприятия "Земля Переяславщины" в реестре найти не удалось.

Владелец ЧП "Земля Переяславщины" и ЧП "Евро-Нива" Александр Ярема является братом Виталия Яремы, бывшего генерального прокурора (2014 – 2015), экс-руководителя управления МВД в Киеве (2005 – 2010).

Темы: Ярема земля суд приватизация Киевская область
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