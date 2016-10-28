Аваков задекларировал мебель, часы, вина и картины и шубы жены

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Пятница, 28 октября 2016, 13:32

Министр внутренних дел Арсен Аваков в электронной декларации записал итальянскую мебель, большую коллекцию картин, часов, старинных книг, винные этикетки, коллекционные вина и шубы жены.

Такую информацию он внес в свою электронную декларацию, опубликованную в пятницу.

Так, Аваков указал часы Rolex Daytona с 1992 года, Vacheron Constantin с 2003 года, Jaeger LeCoultre с 2004 года, одни женские часы Chanel его жены Инны Аваковой.

У него также есть антикварные часы: каминные часы 19 века и часы каминные, ампир, с фигурными вставками и элементами из бронзы и чугуна 19 века.

Аваков также задекларировал мебель, поскольку согласно правилам, должно быть задекларировано имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Поэтому Аваков задекларировал набор итальянской мебели для рабочего кабинета, 2 комплекта итальянской мебели для спальни, еще один набор итальянской мебели для кабинета - с синими вставками, набор мебели для гостиной, мебель для библиотеки, набор мебели "для малой гостиной", мебель для кухни.

Он также задекларировал светильники и люстры.

 

Также Аваков задекларировал коллекцию оружия 19 - 20 вв. ст. - 7 единиц, художественный набор шахмат с использованием полудрагоценных камней и элементов металлического и серебряного художественного обрамления 19 в. производства Австрии.

Он также декларировал 3 шубы жены - из норки светлого цвета, из норки темного цвета, из меха каракуля, украшения с бриллиантами. В декларации указаны женские сумки Louis Vuitton и Chanel.

В декларации он также отметил коллекцию этикеток вина Mouton-Rothchild разных лет, коллекцию вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США, Чили в количестве 760 бутылок. Он также указал перечень коллекционных вин Chateau Mouton-Rothschild 1982 и в 1986 лет, Chаteau Pеtrus 2000.

В винной коллекции Авакова есть одна бутылка Chateau Mouton-Rotschild 1955 года.

Также у Авакова есть коллекция золотых монет стран Европы и Америки 18 - 21 вв - 24 монеты, Коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, а также территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н.э. - 20 вв. н.э. в количестве 2652, коллекцию серебряных и золотых монет, выданных НБУ.

В декларации также указана большая коллекция картин не только украинских, но зарубежных художников. В том числе указана литография и гелиогравюра Пабло Пикассо, а также иконы.

Он не указал стоимости задекларированных вещей.

Аваков также задекларировал авторское право на "Сценарий в виде рюкзака, с газетными вырезками: Печальная история о депутате каплюнаизпартиипростихблюдей, который вместе бльовочкиним и столяровой, за российские деньги зарабатывал ложью (стоимость 1 млрд. рублей или 1 грн.)". Аваков намекает на скандал с рюкзаками, который разгорелся в 2016 году.

 

В документе Аваков также указывает, кому он и его жена продали личные ценные вещи и произведения искусства на 1,45 гривен. Покупателем оказался Амирян Ашот Рафикович, который является партером Авакова.

Наличными у Авакова есть 265 000 гривен, 178 000 долларов, 118 000 евро и 2100 британских фунтов.

У жены Авакова наличными 1,3 млн гривен, 275 000 долларов и 30 000 евро.

Кроме того, Аваков задекларировал активы в драгоценных металлах в эквиваленте 200 000 гривен.

Аваков также задекларировал еще 20 000 грн вложенных в 20 военных облигаций. У Авакова акции в ПАО ФК Металлист. У его жены акции в ПАО Инвестор, где она является конечным бенефициаром и ОАО АКБ Базис, которое находится в стадии ликвидации.

Авакову принадлежит 100% общего капитала ООО Avitalia s.r.l., зарегистрированного в Италии. Кроме того, в состоянии ликвидации находится ООО "Трастовая компания Авакова", в которые ему принадлежит 99,99%.

Жена Авакова также является конечным бенефициаром ООО "Телекомпания АТН" - харьковский телеканал, ГП "Инвестор Элит Строй", ООО "Исследовательский центр медиатехнологий", ЧП "Органика 2007", ГП "Инвестор охрана сервис", ООО "Издательский дом Инвестор", ГП "Инвестор Элит Сервис", ООО "Ветер", ЧП "Карст-8", ООО "Бэдж", ООО "Энергетические машины", ООО "Инвестор-фонд".

Аваков также задекларировал 1 млн 212 тысяч 548 гривен, которые он внес в виде залога за командира спецподразделения МВД "Слобожанщина" Андрея Янголенко.

Остальное в электронной декларации совпадает с тем, что аваков указал в декларации ранее. В прошлом году заработал 1 млн 678 тысяч 414 гривен.

Ранее при подготовке декларации Аваков жаловался на сложности е-декларирования и потролил Котвицкого за пальто.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Аваков декларация
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IP: 212.1.126.---STU28.10.2016 13:58
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