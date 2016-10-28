Деканоидзе задекларировала три квартиры в Грузии, купленные в кредит

201 просмотр
1
Пятница, 28 октября 2016, 13:56

Глава Национальной полиции владеет тремя квартирами и одним земельным участком в Грузии.

Об этом говорится в ее электронной декларации.

Площади квартир составляют 129, 69 и 87 кв. метров, площадь участка – 1800 кв. м.

В Киеве Деканоидзе арендует квартиру площадью 60 кв. м. Также в декларации указана еще одна квартира в Киеве площадью в один квадратный метр, на которую Деканоидзе имеет "иное право пользования".

Она также задекларировала один автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска.

Деканоидзе также указала две зарплаты по основному месту работы: 88 760 гривен в Нацполиции Украины и 3 млн 431 846 грн в американской компании MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

Она держит на счету в Приватбанке 33 231 гривну и имеет два счета в грузинском TBC Bank – на 108 и на 55 936 лари.

Также она указала финансовые обязательства перед TBC Bank на сумму 182 996 долларов США. Обеспечением трех из этих кредитов указаны ее грузинские квартиры, что свидетельствует о том, что квартиры были куплены на ипотечные кредиты.

Украинская правда

Темы: декларация Деканоидзе
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Нищука есть наличка в валюте, но недвижимостью он не владеет 28 октября 2016, 13:33
У супругов Гриневич наличкой 33 тысячи долларов 28 октября 2016, 12:49
Глава НКРЭ Вовк показал 390 тысяч долларов и 60 тысяч евро на руках 28 октября 2016, 12:16
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 92.101.223.---Vadim Slutsky28.10.2016 14:08
Маловато квартир. Как жить-то так: всего в 3-х квартирах?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Roshen вывела в Украину 72 млн дивидендов от Липецких активов
Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко
Франция и Бельгия заблокировали прогресс в одобрении украинского безвиза
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине
Все новости
Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян