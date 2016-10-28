Луценко пожаловался, что из-за декларации давно не видел жену

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Пятница, 28 октября 2016, 13:58

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в электронную декларацию около сотни антикварных книг и дорогой шкаф.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли его декларация.

"Ирина Степановна (жена Луценко – УП) пятый день набирает декларацию. Я ее не видел уже много времени дома. Моя задача в декларации была очень простой: пересчитать количество старых книг, раритетных изданий, которые в сумме достигают предусмотренной суммы. Которую надо задекларировать. Так указал огромный книжный шкаф на 27 секций, который также стоит соответствующую сумму", – отметил глава ГПУ.

Он также заявил, что раньше – до избрания нардепом – благосостояние его семьи обеспечивала жена, а теперь – старшый сын.

"Они вдвоем мучаются с этой декларацией", – сказал генпрокурор.

Луценко рассказал о коллекции книг.

"У кого-то это картины, у кого часы. У меня книги конца 19-го - начала 20-го века. У меня их около сотни. Это и купленные, и подаренные. Я показываю их (в декларации - ред.) как коллекцию старинных книг", – отметил он.

Татьяна Кусок, УП

Темы: декларация Луценко
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IP: 95.133.225.---Brokerman28.10.2016 14:23
Юра хороший ты малый, но Лещенко врать не будет.. Давай уже определись, если виноват - ПОВИНИСЬ, все мы люди, если решил народ подурить, так все равно отвечать придется!
Ждем разрешения твоего вопроса!
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