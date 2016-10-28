Луценко пожаловался, что из-за декларации давно не видел жену

Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в электронную декларацию около сотни антикварных книг и дорогой шкаф.



Об этом он сообщил журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли его декларация.



"Ирина Степановна (жена Луценко – УП) пятый день набирает декларацию. Я ее не видел уже много времени дома. Моя задача в декларации была очень простой: пересчитать количество старых книг, раритетных изданий, которые в сумме достигают предусмотренной суммы. Которую надо задекларировать. Так указал огромный книжный шкаф на 27 секций, который также стоит соответствующую сумму", – отметил глава ГПУ.



Он также заявил, что раньше – до избрания нардепом – благосостояние его семьи обеспечивала жена, а теперь – старшый сын.



"Они вдвоем мучаются с этой декларацией", – сказал генпрокурор.



Луценко рассказал о коллекции книг.

"У кого-то это картины, у кого часы. У меня книги конца 19-го - начала 20-го века. У меня их около сотни. Это и купленные, и подаренные. Я показываю их (в декларации - ред.) как коллекцию старинных книг", – отметил он.



Татьяна Кусок, УП