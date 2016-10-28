Едва ли не половина партий не подала отчет, четверти партий не найти

162 из 350 официально зарегистрированных политических партий не подали свои финансовые отчеты за первое полугодие этого года.

Об этом стало известно из ответа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на запрос движения "Честно".

Для выяснения обстоятельств, при которых почти половина официально зарегистрированных партий не подала отчеты, НАПК отправило им соответствующие запросы. 86 запросов вернулись Нацагентству "по причине ненахождения по адресу, указанному в реестре".

То есть 86 партий отсутствуют по адресу официальной регистрации.

Еще 6 партий из тех, которые не подали финотчеты, находятся на стадии ликвидации, а еще 22 партии дали свои разъяснения.

НАПК направило письмо в Министерство юстиции, которое должно предоставить Нацагентству сведения о руководителях недобросовестных партий. Их планируют привлечь к ответственности.

Согласно ст. 212-21 "Кодекса Украины об административных правонарушениях", если партия нарушает сроки подачи отчета или не предоставляет его вообще, то на ее облагают штрафом в размере от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов граждан (от 413 до 551 тысячи гривен).

Аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко считает, что "наложение штрафов на недействующие или технические партии может привести к тому, что их основатели, дабы не платить полумиллионный штраф, начнут процесс ликвидации организации" – и число партий сократится.

"Начиная с 2016 года каждая официально зарегистрированная партия ежеквартально должна подавать финансовые отчеты к НАПК. Эти отчеты НАПК проверяет и публикует на своем сайте", – отметил эксперт.

Также каждая партия, которая участвует в выборах, раз в год должна проходить внутренний и независимый внешний аудиты, а их результаты – обнародовать и присылать НАПК, добавил Фещенко.

Такие изменения в Административный кодекс и закон "О политических партиях" обусловлены началом финансирования политических партий за счет бюджетных средств.

Уже в этом году парламентские партии получат 71 миллион гривен на свою уставную деятельность. После следующих выборов в Верховную Раду госфинансирование получат также те политические партии, которые наберут больше 2% голосов избирателей.