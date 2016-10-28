28-летний сын Балоги держит в наличке €800 тысяч, его жена – 11 млн грн

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Пятница, 28 октября 2016, 16:15

Сын экс-главы Администрации президента Виктора Балоги, мэр Мукачево Андрей Балога держит в наличном виде 805 тысяч евро, а его жена Эдита – 11 млн 154 тысячи гривен.

Об этом говорится в электронной декларации Андрея Балоги.

Кроме того, Балога держит на счете в ОТП-Банке 45 369 гривен.

Также он задекларировал шесть земельных участков в Мукачево и рядом с городом, жилой дом на 314,1 квадрата, рыбное хозяйство и гараж. Его супруга задекларировала квартиру площадью 56,6 кв. м в Ужгороде.

Балога имеет три машины: Land Rover Defender 2008 года выпуска, Audi A8 2011 года, Mercedes-Benz 2015 года и два прицепа.

Жена Балоги имеет корпоративные права в трех предприятиях и является конечным владельцем еще четырех.

Балога указал зарплату по основному месту работы в мэрии (24 608 грн) и в фирме "Мукачевский институт мебели" (67 338 грн). Жена получила в той же компании 22 526 грн.

Кроме того, оба задекларировали значительное количество доходов от дивидендов и процентов, а также "подарков в неденежной форме".

Украинская правда

Темы: декларация Балога
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