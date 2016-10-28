Грынив хранит старинные "Библию" и "Апостол" и другие ценности

Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив задекларировал ряд произведений искусства, в частности старинные книги и иконы, а также дорогие наручные часы.

Согласно e-декларации он является владельцем дома в Таценки под Киевом общей площадью 577,8 кв. м (приобрел право на него 7 декабря 2015 года, стоимость не указана), а также четырех земельных участков общей площадью 10 390 кв. м там же.

Два из участков депутат приобрел 13 ноября 2015 года – 3 950 кв. м за 6230 гривен и 1 250 кв. м за 152 141 гривен, еще две летом 2006 года – 2 690 кв. м за 185 728 гривен и 2 500 кв. м за 199 844 гривен.

Супруга нардепа Оксана Грынив владеет квартирой в Киеве общей площадью 145,5 кв. м, приобретенной 8 декабря 2014 года за 2 182 500 гривен.

Это же имущество зафиксировано в печатной декларации, поданной Грынивым в апреле текущего года.

При этом Игорь Грынив как депутат заработал за год 77 397 гривен; на покрытие расходов, связанных с депутатской деятельностью, он получил еще 80 559 гривен; от продажи неназванного движимого имущества Виктору Рыбчуку депутат получил 500 000 гривен.

Кроме того, депутат хранит наличкой 210 тысяч долларов и имеет в банке 300 тысяч гривен. Его жена, согласно декларации, имеет на руках 30 тысяч долларов.

На Игоря Грынива записаны два автомобиля Lexus, один из которых в угоне (2004 года выпуска, приобретенный за 310 тысяч гривен 1 сентября 2004 года). Еще один Lexus RX 330 Игорь Алексеевич приобрел 19 января 2006 года за 280 тысяч гривен.

Жена нардепа Оксана владеет BMW X1 (2010 года выпуска), приобретенным 6 лет назад за 431 214 гривен, а сын Роман-Даниил с 24 января 2015 года владеет Audi Q7 того же года выпуска стоимостью 1 591 200 гривен.

Также семья Грынива владеет рядом произведений искусства, стоимость которых депутат не смог указать, как и дату обретения большинства из них.

Среди них в собственности Игоря Грынива – картины Ивана Труша, Алексы Новаковского, Михаила Бойчука и Александра Архипенко, острожская "Библия" 1581 года издания и "Апостол", изданный во Львове в 1574 году.

Пополам с женой депутат владеет иконами неназванной стоимости – в частности, роботами мастеров ХV, ХVI и ХVІІ веков.

Также с 2006 года Игорь Грынив имеет швейцарские часы Patrimony (марки Vasheron Constantin) стоимостью 90 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Грынив в грубой форме отказался комментировать происхождение авто у сына и квартиры у жены журналистам программы "Схемы". Также журналисты не смогли узнать, что депутат продал в прошлом году.

Алена Рощенко, УП