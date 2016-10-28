Министр соцполитики задекларировал четверть квартиры

Министр социальной политики Андрей Рева задекларировал 168,6 тысячи гривен заработной платы, отсутствие автомобиля и ценных бумаг.



Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Согласно документу, зарплата министра составила 168 635 гривен, его жены Ларисы – 68116 гривен. Также Рева задекларировал пенсию матери – 18 619.



Министру принадлежит 25% квартиры на 64 квадрата в Виннице. Во владении его матери находится земельный участок в 571 квадрат и садовый (дачный) дом 31 м²



Рев также задекларировал 136 000 гривен наличных и "подарок в неденежной форме", стоимостью 400 гривен.



На счету министра в банке "Хрещатик" сохраняется 3 964 гривен, его жена держит в Приватбанке 1 106 грн.



Согласно декларации, Рева и его члены семьи не владеют транспортными средствами.



Валентина Романенко, УП