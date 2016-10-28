Министр соцполитики задекларировал четверть квартиры

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Пятница, 28 октября 2016, 17:05

Министр социальной политики Андрей Рева задекларировал 168,6 тысячи гривен заработной платы, отсутствие автомобиля и ценных бумаг.

Об этом свидетельствует его электронная декларация 2015 года, обнародованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, зарплата министра составила 168 635 гривен, его жены Ларисы – 68116 гривен. Также Рева задекларировал пенсию матери – 18 619.

Министру принадлежит 25% квартиры на 64 квадрата в Виннице. Во владении его матери находится земельный участок в 571 квадрат и садовый (дачный) дом 31 м²

Рев также задекларировал 136 000 гривен наличных и "подарок в неденежной форме", стоимостью 400 гривен.

На счету министра в банке "Хрещатик" сохраняется 3 964 гривен, его жена держит в Приватбанке 1 106 грн.

Согласно декларации, Рева и его члены семьи не владеют транспортными средствами.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларация Минсоцполитики
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