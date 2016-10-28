В СБУ прокомментировали информацию о слежке за журналистами УП

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Пятница, 28 октября 2016, 17:18

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук считает, что утечка информации о деятельности и расследованиях журналистов "Украинской правды" мог произойти не в результате прослушивания.

Об этом он заявил в эфире канала 112.

Ткачук отказался ответить на прямой вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП, заявив, что сообщать об этом запрещено законом.

Он также заявил, что материалы о прослушке и слежке, изложенные в статье "Украинской правды", являются сомнительными доказательствами и призвал "не создавать сенсации там, где ее не существует".

"Мы готовы рассмотреть любые документы, которые имеет в себя "Украинская правда", но то, что они выложили на своем сайте в статье, оно позволяет двойное трактование абсолютно. Например, когда журналисты "Украинской правды" говорят, что их телефоны прослушивались, но при этом они говорят о том, что совершали телефонные звонки в различные учреждения и организации и соответственно утверждают, что именно благодаря незаконному или любому другому прослушиванию информация стала известна широкой общественности о том, что журналисты совершают какое-то расследование. А не легче ли просто предположить, что на самом деле кто-то из тех, кому они звонили, мог поделиться этой информацией с друзьями или еще с кем-то и таким образом информация стала известна общественности", – сказал он.

Ткачук также избежал ответа на вопрос о том, связана ли эта ситуация с убийством журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, заявив, что расследованием убийства занимается Национальная полиция.

Он заявил, что иногда звучат заявления о передаче производства в СБУ, но оснований для этого, с его слов, нет, поскольку речь идет не о теракте.

"Квалифицировать это как теракт нельзя. Это было убийство, которое было совершено способом, который создает опасность для граждан, но нельзя говорить, что в данном случае имел место именно теракт. Каких-то политических заявлений, связанных с этим случаем, мы пока что не видели, кроме заявлений тех людей, которые непосредственно были близкими Павла Шеремета", – сказал он.

Как известно, в пятницу УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков", – сказано в статье.

Олег Шанковский, УП

Темы: Дело Шеремета СМИ СБУ
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