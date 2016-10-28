У Сытника квартира в Броварах и $10 тысяч на руках

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Пятница, 28 октября 2016, 17:32

Директор НАБУ Артем Сытник имеет квартиру в Броварах, 250 тысяч гривен и 10 тысяч долларов наличными.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно декларации, почти 904 тысячи гривен он получил как зарплату по основному месту работы.

Директор НАБУ внес в Единый государственный реестр деклараций информацию о квартире в Броварах Киевской области площадью 82,6 кв.м, приобретенную в 2010 году за 295 тыс. 708 грн.

В декларации Сытник также отметил, что его жена Анна владеет земельным участком площадью 416 кв.м.

Директор НАБУ, согласно данным, внесенным им в декларацию, пользуется автомобилем Hyundai Elantra 2012 года выпуска. Владельцем транспортного средства Сытник указал Сергея Сытника.

Сытник указал, что его зарплата в ООО "Компас" составила 2 тыс 290 грн, а доход от занятия независимой профессиональной деятельностью составил 10 тысяч гривен.

Его жена, по данным декларации, заработала 45 тыс. 351 грн на основном месте работы - ОАО "Закарпатьеоблэнерго".

Темы: Сытник НАБУ декларация
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IP: 188.231.193.---Євгеній Диров28.10.2016 18:39
от Ситник розвеселив, ну)))) 2000 гривень основного доходу, це ж треба - і це рівень нібито УСПІШНОГО юриста?? і на ці гроші він нібито жив із родиною? бреше відверто, як і всі інші...
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