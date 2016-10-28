Антимайдановца "Топаза" оставили в СИЗО

00
0
Пятница, 28 октября 2016, 18:25

Киевский райсуд Харькова продлил срок пребывания в СИЗО антимайдановцу Гната Кромскому, более известному под позывным "Топаз".

Об этом сообщил адвокат "Топаза" Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Только что суд вынес решение о продлении для Кромского пребывания в СИЗО еще на два месяца, это значит, до 26 декабря", - отметил Шадрин.

Адвокат уточнил, что дело рассматривается заново, так как судья Киевского райсуда Сергей Диденко, который более двух лет назад принял дело "Топаза" в качестве председателя судейской коллегии, подал в отставку.

"Я подал заявление об отводе новой коллегии судей. Дело в том, что она начала рассмотрение дела со стадии судебного рассмотрения, а не со стадии подготовительного заседания, что важно для решения некоторых вопросов", - добавил Шадрин.

По его словам, заявление об отводе судей подал и потерпевший Черничкин: "Нам обоим отказано".

Следующее заседание, сказал Шадрин, назначено на 24 ноября, 11:30

"Кромской доставлен в суд, вид у него неважный, ранее он жаловался на плохое питание и условия содержания. Если суд затянется - а есть примеры слушания дел и по 5, и по 7 лет, Кромской может выйти на свободу по приговору суда, когда в срок, по закону Савченко, зачтется пребывание в СИЗО - день за два", - пояснил Шадрин.

"Топаз" задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного дела по факту штурма Харьковской ОГА. Его обвиняют по статьям "Массовые беспорядки", "Незаконное завладение транспортным средством", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - с санкцией до 15 лет тюрьмы.

Игнат Кромской в феврале 2014 года был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

Темы: суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд по "делу 2 мая" два месяца не может начать работу 28 октября 2016, 18:07
Российский суд отказался проводить видеодопрос Януковича 28 октября 2016, 16:36
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине 28 октября 2016, 13:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Бензиновое дело": АМКУ оштрафовал семь сетей АЗС
В СБУ прокомментировали информацию о слежке за журналистами УП
Российский суд отказался проводить видеодопрос Януковича
Порошенко продлил на год запрет продажи земли
Все новости
Буллинг

Дети-жертвы травли имеют психические расстройства во взрослом возрасте

книги

В Британии вручили Букеровскую премию американцу