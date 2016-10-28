В НАБУ рассказали, при каких обстоятельствах будут проверять декларации

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Пятница, 28 октября 2016, 20:51

Национальное антикоррупционное бюро будет проверять декларации только при определенных обстоятельствах, в частности, после появления информации о незаконном обогащении декларантов или предоставления ими заведомо недостоверных данных.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в пятницу вечером.

Согласно информации, проверка деклараций на предмет незаконного обогащения и внесения в них заведомо недостоверных данных является обязанностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Национальное антикоррупционное бюро будет приобщаться к проверке сведений в отдельных случаях. А именно:

- по обращению самого НАПК;

- в ответ на публикации в СМИ по освещению фактов о незаконном обогащении декларантов или предоставлении ими заведомо недостоверных данных;

- в случае выявления сведений, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении или внесении заведомо недостоверных данных фигурантами производств, которые расследуют детективы НАБУ.

"Факты, выявленные в ходе таких проверок со стороны НАБУ, которые будут свидетельствовать о незаконном обогащении лиц, которые не являются подследственными Бюро, является основанием для возбуждения уголовного производства со стороны других правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В НАБУ также обратили внимание на то, что проведение сплошных проверок данных, которые содержатся в электронных декларациях, возложена на НАПК.

"Со своей стороны НАБУ готово оказать методологическую помощь НАПК в работе с представленными декларациями", - добавили в ведомстве.

Украинская правда

Темы: НАБУ декларация
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Комментарии — 3
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IP: 93.72.19.---Юлия Базиленко28.10.2016 21:50
Так а что они сейчас сделают? После того как они приняли оправдание Леща по поводу его новой элитной квартиры, что мол денег на нее ему дали любимые люди, каждый теперь так сможет отмазываться.
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IP: 94.179.229.---Іван Сердюк28.10.2016 21:36
Тоді у НАБУ повно роботи, бо купа таких декларацій, і ще через дві дні буде більше коли всі заповнять. До прикладу квартира Лещенка, здешевлена у кілька разів, ринкова ціна набагато вища ніж вказано в декларації! Але НАБУ врядчи шось зробить...
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IP: 37.140.189.---kerubino28.10.2016 21:34
І невже когось посадять ,щось мало віриться ,бо 80%треба буде притягати за кримінальне збагачення .
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