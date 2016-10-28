Матиос: Украинский Интерпол за взятки отказывал в объявлении в розыск

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Пятница, 28 октября 2016, 22:44

Некоторые сотрудники бюро Интерпола в Украине препятствовали направлению в главный офис организации материалов для объявления в международный розыск ряда лиц, за что получали взятки.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "Шустер Live" в пятницу вечером.

"Проблема в том, что почта – скажу на простом языке – которой является отделение Интерпола в Украине, определяла: направлять ли в Интерпол, или оставить и отправить обратно следователю. Есть официальные свидетельства и официальные документы, где было написано: не считаем целесообразным… Они угадывали на уровне капитана, майора или отдельно взятого полковника, нужно или нет", - сказал он.

Вместе с тем военный прокурор рассказал: "У нас есть свидетельства, оперативные и документальные данные, что за каждый такой ляп в правоохранительной работе были выплачены и платятся в некоторых моментах ежемесячные неправомерные выгоды, фактически взятки, за недопущение объявления или доведения процедуры объявления в розыск до конца"

Матиос отметил, что на следующей неделе в прокуратуре примут процессуальное решение по результатам изучения материалов относительно возможных признаков должностных преступлений в деятельности отдельных сотрудников украинского бюро Интерпола.

Интерфакс-Украина

Темы: Интерпол Матиос
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