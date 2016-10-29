ФБР возобновит расследование по делу об электронной почте Клинтон

Менее чем за две недели до президентских выборов в США Федеральное бюро расследований страны (ФБР) решило возобновить следствие по делу о электронной почты кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом со ссылкой на Reuters пишет DW.com.

В связи с использованием частного почтового сервера во времена, когда Клинтон была госсекретарем США, обнаружены новые электронные письма, сообщил глава ФБР Джеймс Коми в письме в Конгресс. Следователи должны проверить, содержат ли эти письма конфиденциальную информацию. Глава ФБР добавил, что пока не может сообщить, когда расследование закончится.

Во время работы в Государственном департаменте США в 2009-2013 годах Хиллари Клинтон не пользовалась служебной электронной почтой. Сотрудники не хранили ее переписку на официальных серверах ведомства. В связи с этим в 2015 году вспыхнул скандал.

Клинтон уверяла, что ее электронная почта, которая хранилась на cервере, установленном в ее доме в штате Нью-Йорк, надежно защищена от кибератак. Кроме того, по утверждению Клинтон, она не посылала по электронной почте никаких секретных документов, поэтому нарушения безопасности данных, по ее мнению, не было. Затем, учитывая резкую критику, Клинтон решила передать правоохранителям свой личный сервер, на котором хранилась ее почта, когда она работала госсекретарем.