Количество политзаключенных в России за год удвоилось - правозащитники

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Суббота, 29 октября 2016, 06:42

Число политических заключенных в России за год увеличилось более чем в два раза.

Об этом сообщил российский правозащитный центр "Мемориал".

В этом году правозащитники разделили политзаключенных на два списка: в один из них попали люди, осужденные в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, во второй - все остальные политзаключенные.

"Мы ввели такое разделение, чтобы российское и мировое сообщество могло лучше воспринять проблему политически мотивированного и незаконного лишения свободы в нашей стране, а также, чтобы повысить уровень общественной солидарности с политзаключенными", - поясняют в "Мемориале".

Правозащитники отмечают, что если год назад список политзаключенных состоял из 50 человек, то сегодня в обоих списках значатся в общей сложности 102 человека.

В первый список попали обвиненные по делу Хизб ут-Тахрир крымские татары.

Ко второму отнесены другие граждане Украины, которые содержатся или осуждены в России Станислав Клих, Николай Карпюк, Андрей Коломиец, Александр Костенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко и Сергей Литвинов. В этот список также внесли Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафу Дегерменджи.

Правозащитники уточнили, что оба списка заведомо неполны. В них только те люди и дела, о которых удалось собрать и проанализировать достаточно материалов, чтобы сделать аргументированный вывод о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования.

"В списках нет многих людей, которые лишены свободы и преследование которых имеет признаки незаконности и политической мотивированности, так как мы пока либо не получили необходимых материалов по этим делам, либо еще анализируем их. Нет в наших списках и тех, кто применял насилие против личности или призывал к насилию по признакам религии, национальности, расы и т. д", - говорится в сообщении.

В начале октября минюст РФ внес международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" в реестр "иностранных агентов" по итогам внеплановой проверки.

Темы: Росcия права человека Политзаключенные
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