Данилюк рассказал, где возьмут деньги на повышение "минималки"

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Суббота, 29 октября 2016, 07:43

На минимальные зарплаты, которые планируется повысить в 2017 году, не потребуется дополнительных затрат из государственного бюджета.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире канала "112. Украина", пишет DT.ua.

О том, где правительство собирается найти финансовые  ресурсы на повышение минимальных зарплат до 3200 гривень в месяц, министр сказал так: "Решение относительно увеличения минимальных зарплат является сбалансированным. То есть дополнительных расходов из бюджета не предполагается. Это финансируется за счет того, что часть зарплат выходит из тени, и на эти зарплаты будут оплачены дополнительные налоги, за счет которых будет увеличение минимальной зарплаты. Мы все просчитали, мы подошли довольно консервативно, понимая, что меры детенизации не всегда на 100% эффективны".

По словам Данилюка, повышение минимальной зарплаты не предусматривает сокращение других расходных статей государственного бюджета, поскольку повышение зарплат бюджетникам должно произойти за счет вывода из "тени" зарплат в частном секторе.

"Только за счет вывода зарплат из тени. Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату в 3200 гривен, и это приведет к тому, что будут уплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд и местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей", – отметил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что рост минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

Президент Петр Порошенко отметил, что рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса.

Темы: зарплаты
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Комментарии — 2
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IP: 95.133.225.---Brokerman29.10.2016 09:08
Гривен имел ввиду, хотя, что рубли советсвие, что гривны один смысл..
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IP: 95.133.225.---Brokerman29.10.2016 09:05
Не,
как бы не изголялись политические популисты, а рано или поздно такой шаг делать было нужно!
И вот этот момент наступил, правда сейчас на работе все живо обсуждают новацию. Многих интересует, как же так.. директор получает 6000 рублей, а низы 1600 рублей.. после поднятия зарплаты НАЛИЦО ПРИНЦИП социальной несправедливости - директор, замы, специалисты будут получать на прежнем уровне.
Думаю сетку нужно всю откорректировать. Главное, чтобы бакc не прыгнул до 30 гривень за $ и мясо не подскочило до 200 гривен.
Короче, кто не рискует, то не пьет Мускатель.
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