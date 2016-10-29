НАЗК заявляет о Ddos-атаке, работа восстановлена

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Суббота, 29 октября 2016, 09:32

В ночь на субботу на сетевое оборудование Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) была осуществлена Ddos-атака.

Об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак в Facebook.

"В настоящее время фиксируем Ddos-атаку на сетевое оборудование НАПК, что приводит к сбоям в онлайн поддержке декларантов. К сожалению, переписка с декларантами, техническая помощь, а также горячие линии заблокированы", - написала она около 1 часа ночи.

Позже Корчак сообщила, что по состоянию на 2:07 силами технических подразделений НАПК удалось восстановить работу интернет-канала.

"Техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу", - написала она, отметив, что вход в реестр осуществляется по прямой ссылке: portal.nazk.gov.ua

Корчак напомнила, что подать декларацию должностным лицам 1-го этапа декларирования нужно до 24:00 часов 30 октября.

Украинская правда

Темы: декларация
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IP: 46.133.10.---Naim29.10.2016 09:50
Как попались все и журналисты на количество наличных! Да нет у них этих денег, это как нулевая декларация! Это все то, что будет украдено в будущем!
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