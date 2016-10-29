Высший спецсуд открыл производство о факте агрессии России против Украины

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение открыть производство по делу об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в постановлении суда от 21 октября 2016 года, которое не подлежит обжалованию, сообщает проект "Открытый суд", по заявлению руководителя которого Станислава Батрина было открыто производство.

Дело будет рассмотрено коллегией судей под председательством судьи Мазура Л.М.

Сейчас Высший суд истребовал дело из Шевченковского районного суда города Киева, который ранее принял решение об отказе в установлении факта вооруженной агрессии России против Украины.

Как известно, 12 мая 2016 года Шевченковский райсуд Киева принял решение об отказе в удовлетворении заявления Батрина об установлении факта вооруженной агрессии РФ против Украины, отметив, что данный факт является общеизвестным и не влияет на права гражданина. Апелляционный суд Киева отказался отменять данное решение.

Отмечается, что участие в данном деле принимают: заявитель Батрин Станислав, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Украины, Генеральная прокуратура Украины, Антитеррористический центр при СБУ, Посольство Российской Федерации в Украине, президент Украины в лице администрации президента.

По словам Батрина, целью заявления является на весь мир однозначно позиционировать акт агрессии, который имеет место как в АРК Крым, так и на Востоке Украины.

"Сегодня же отечественные политики отмечают, что Россия поддерживает террористов "на востоке". В действительности - Россия, и только Россия присутствует своими силами на востоке. Там нет так называемых сепаратистов "ЛНР" или "ДНР". Это прямое вторжение войск РФ без объявления войны. Поэтому именно такой формулировки мы стремимся достичь в судебном решении", - сказал он.

Украинская правда