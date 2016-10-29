Чуркин верит, что Россию примут в Совет ООН по правам человека в следующем году

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Суббота, 29 октября 2016, 13:17

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия будет переизбрана в Совет ООН по правам человека в следующем году.

Об этом он сказал в пятницу, комментируя результаты голосования в Генассамблее, когда Россия не набрала необходимого большинства голосов, уступив Венгрии и Хорватии, сообщает Радио Свобода.

"Мы были в нем (Совете - ред.) в течение нескольких лет, я уверен, что в следующий раз мы войдем в его состав", - сказал Чуркин, добавив, что России "нужен перерыв".

Более 80 правозащитных групп заявили, что довольны решением организации в отношении России.

"Государства-члены ООН дали четкий сигнал Кремлю о его поддержке режима Асада, который совершил столько зверств в Сирии", - сказал представитель организации Human Rights Watch при ООН Луис Шарбонно.

"Неизбрание России свидетельствует, что народы мира могут отказаться от грубых нарушителей, если они того захотят", - сказал исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер.

Некоторые российские законодатели, опрошенные журналистами в России, обвинили США и их союзников в Европе в том, что Россия не попала в Совет ООН по правам человека. По мнению российских чиновников, за кулисами Генассамблеи сработало лобби, призванное нанести дипломатический удар по Москве с целью наказания России за ее действия в Украине и Сирии.

В то же время официальные чиновники в США заявили, что не причастны к таким действиям, но довольны решением Генассамблеи. Госсекретарь США Джон Керри поблагодарил членов Совета ООН по правам человека за труд, назвав организацию "сбалансированной и надежной".

Несмотря на то, что Россия не попала в Совет ООН по правам человека, места взамен получили страны, к которым со стороны правозащитников есть немало вопросов - Саудовская Аравия, Китай, Куба, Египет.

Всего в пятницу избрали 14 членов Совета ООН по правам человека на трехлетний срок, который начинается 1 января.

Темы: ООН Росcия
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