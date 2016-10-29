Парасюк задекларировал часы от Святого Николая

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Суббота, 29 октября 2016, 14:24

Народный депутат Владимир Парасюк задекларировал часы, которые принес Святой Николай.

Согласно декларации, 19 декабря 2015 года он получил в подарок часы Samsung Gear s2, стоимость которых составляла 7999 гривен.

В графе "описание имущества" указано: "Часы. Подарок. P.s. принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал".

Также 9 июля 2015 года Парасюк получил в подарок телефон Apple iPhone 6s. Кроме того, он задекларировал планшет Apple iPad Air 2.

Согласно декларации, Парасюк не обладает недвижимым имуществом. Место его регистрации - село Папирня Жовковского района Львовской области.

Его мать Оксана Парасюк владеет домом площадью 95,3 кв.м. в с. Папирня и двумя земельными участками площадью 3000 и 3500 кв.м. в том же селе. Баба Парасюка Мария Калитовская владеет домом площадью 66 кв.м. в с. Папирня, а также земельными участками площадью 2500 кв.м. и 4685 кв.м. в том же селе.

Парасюк, согласно декларации, пользуется автомобилем Skoda SuperB 2011 выпуска, владельцем которого является третье лицо.

В 2015 году Парасюк получил 75586 грн зарплаты по основному месту работы, 165 140 грн компенсации за аренду жилья. Кроме того, он получил 80 559 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Мать Парасюка получила 990 000 тысяч гривен дохода от занятия предпринимательской деятельностью. Отец - 65000 грн дохода от отчуждения движимого имущества.

На счету в "ПриватБанке" Парасюк держит 5044 доллара и 1293 гривны. Еще 6000 долларов он сохраняет наличными.

Украинская правда

Темы: декларация
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.243.---Strelko Yuriy29.10.2016 14:57
а чего бы ему и не порезвиться? всё равно же ничего не будет, что бы в декларации не указал - НАБУ теперь просто наблюдает. А все. кто не может объяснить, откуда деньги или имущество - благодарят Лещенко и залищук.
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IP: 78.154.174.---Наталія Голиш29.10.2016 14:39
В принципі я не маю на увазі Парасюка. Він проти них бідосссссяяяяяя.
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IP: 78.154.174.---Наталія Голиш29.10.2016 14:38
Для чого ті всі публікації про статки тих нелюдей. Вони хочуть революції, де не будуть воювати з Росією, а почнуть розкуркулювати їх! Тоді їм спасу не буде.
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