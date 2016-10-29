Нардеп, продавший Rolls-Royce для бойцов АТО, держит $14,7 млн наличными

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Суббота, 29 октября 2016, 14:32

Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, внефракционный нардеп Вячеслав Константиновский задекларировал 14,7 млн. долларов наличных средств, 72,039 тыс. грн зарплаты и 80,559 тыс. грн., которые он получил в качестве возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.

Информацию об этом нардеп разместил в электронной декларации 2015 года.

Согласно данным декларации, кроме указанных доходов нардеп получил 2 609 000 грн в виде возврата финансовой помощи. Кроме того нардеп задекларировал 6778776 грн. и 500 тыс. евро наличными, 880 400 грн., которые заимствованы ООО "Украинская Чулочная Компания", 25938 и 2622 грн, 10855 евро на счетах в банке "КРЕДИ АГРИКОЛЬ", 10000 долларов в "Банке", и дебиторской задолженности по договором купли-продажи корпоративных прав на сумму 9706450 грн "ООО "Украинская Чулочная Компания".

Также Константиновский одолжил у Виктора Тополова в 2013 году 5 млн. долларов. Человек с такой фамилией и именем является экс-министром угольной промышленности (в 2005-2006 гг) и членом президиума "Единого центра".

По данным документа, в котором также указаны жена Юлиана Дементьева, дочь Стефания и сын Максимилиан (проживает в США), нардеп является владельцем жилого дома площадью 649 кв м. в н.п. Козин Киевской обл, квартиры на 84,4 кв. м. в Киеве, дачного дома в н.п. Зазимье под Киевом на 94 кв. м, 5 гаражей в Киеве (18,8, два по 15,7, 17.6 и 17,5 кв.м), трех земельных участков в собственности (две в Козине - 1500 и 647 кв. м, и в Зазимье - 500 кв.м). Еще два земельных участка в Козине нардеп арендует - 4500 кв. м и 6831 кв м.

Жена нардепа имеет в собственности квартиру на 87,9 кв.м. в Киеве, имеет право на пользование земельным участком в Козине на 222 кв.м. и имеет право на пользование апартаментами в Египте площадью 199 кв. м. (с правом изъятия доходов от него).

Константиновский является владельцем 6 часов Rolex на общую сумму 402 тыс. грн., В собственности жены упомянутые ювелирные изделия, сумочка и одежду на сумму 364,8 тыс. грн, а также набор серег и колец с изумрудами и сапфиром, часов и украшений с бриллиантами, стоимость которых не указывается. Также задекларировано охотничье оружие AWM 300WM стоимостью 236,4 тыс. Грн.

Нардеп задекларировал 3 авто (Toyota Land Cruiser 2006 г.в, Mersedes Benz 2005 г.в., Land Rover 2012 г.в.), и мотоцикл Harley Davidson 2002 г.в. У жены - BMW 2008 г.в.

Также политик акции компании PARSEL INVESTMENTS LIMITED на сумму 2120000. Грн, и имеет векселя ООО "ДЕЛЬТА ПОИНТ на сумму 17960000. грн.

Жена Константиновского является владелицей 50% ООО "АГРУЗ". Также Константиновский входит в руководство ОО "Общественная организация Киев-Центр".

Украинская правда

Темы: декларация Верховная Рада
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IP: 46.119.243.---Strelko Yuriy29.10.2016 15:00
почему на уп никогда не видел заголовка "депутат лещенко, позиционировавший себя нищебродом, купил квартиру за 7,5 млн, и хранит наличными 100 тыс уе и 50 тыс евро".
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