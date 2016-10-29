Парубий и Брок призвали Европарламент дать Украине "безвиз" до 21 ноября

Спикер Андрей Парубий и председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок призвали Европейский парламент проголосовать за безвизовый режим с Украиной к годовщине Евромайдана 21 ноября 2016 года.

Об этом они заявили в субботу во Франции в рамках конференции "Диалог Жана Моне" по реформированию Верховной Рады, сообщает пресс-служба ВР.

Парубий заявил, что годовщина событий Евромайдана 21 ноября 2016 года будет важной символической датой для завершения либерализации визового режима, ведь именно под лозунгом евроинтеграции украинцы выходили на Майдан.

Брок объяснил, что задержка в завершении либерализации визового режима была внутренней институциональной проблемой Европейского Союза и не касалась содержательных вопросов либерализации визового режима.

Брок и Парубий вместе призвали Европарламент найти решение и завершить процесс либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдана 21 ноября этого года.

Парубий передал Броку заявление, подписанное председателем и представителями большинства фракций Верховной Рады по завершению процесса либерализации визового режима к годовщине событий Евромайдана.

Украинская правда