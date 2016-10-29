На видеоконференции ТКГ договорились о внеплановых заседаниях двух подгрупп

Внеплановые заседания рабочих подгрупп по гуманитарным и социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы планируется провести на предстоящей неделе.

Такая договоренность была достигнута в ходе видеоконференции Трехсторонней контактной группы в субботу, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО. На повестке дня стояли вопросы безопасности. Также договорились о проведении на следующей неделе внеплановых заседаний рабочих подгрупп по гуманитарным и социально-экономическим вопросам", - проинформировала Олифер.