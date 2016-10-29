Полторак наказал 23 командиров за некачественное питание в воинских частях

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Суббота, 29 октября 2016, 16:54

За некачественную организацию питания в ряде воинских частей к дисциплинарной ответственности привлечены 23 человека.

Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак по результатам проверки военных частей, сообщили в пресс-службе МОУ.

По словам Полторака, после проведения проверок в определенном количестве военных частей выявлен ряд нарушений, касающихся учета личного состава, качества продуктов питания и качества самой услуги по питанию.

"Я не вижу карьерного роста для командира, который безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир", - заявил Полторак и отметил, что среди тех, кого привлекли к ответственности - 2 руководителей освобождены от должности, 5 предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 понижены в должности, 3 получили строгий выговор, 8 человек получили выговор.

Украинская правда

Темы: Полторак армия
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