КПВВ в зоне АТО переходят на "зимний" график работы

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Суббота, 29 октября 2016, 17:55

С 30 октября контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний график работы.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, с 30 октября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8.00 до 17.00. Таким образом время работы КПВВ становится меньше.

Изменение временного режима в первую очередь связано с безопасностной составляющей и направлено на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекающего линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны российских наемников.

Как сообщалось, с 26 мая КПВВ работали с 6:00 до 20:00, с сентября перешли на осенний период работы - с 7:00 до 18:30.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба АТО Донбасс
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