За сутки до дедлайна в системе НАПК почти 95 тысяч деклараций - РПР

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Суббота, 29 октября 2016, 18:46

По состоянию на вечер 29 октября на сайте НАПК зафиксировано 94836 ежегодных деклараций чиновников.

Об этом сообщили в РПР ("Реанимационный пакет реформ").

По данным РПР, за сутки количество поданных документов увеличилось на 14 500.

"Всего на сайте НАПК содержится 108 462 различных документов: декларации и документы с исправлениями", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: декларация НАПК
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