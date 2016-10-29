За сутки до дедлайна в системе НАПК почти 95 тысяч деклараций - РПР
По состоянию на вечер 29 октября на сайте НАПК зафиксировано 94836 ежегодных деклараций чиновников.
Об этом сообщили в РПР ("Реанимационный пакет реформ").
По данным РПР, за сутки количество поданных документов увеличилось на 14 500.
"Всего на сайте НАПК содержится 108 462 различных документов: декларации и документы с исправлениями", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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