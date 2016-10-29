Грановский имеет $928 наличных и 9 часов

00
1
Суббота, 29 октября 2016, 21:19

Народный депутат от БПП Александр Грановский имеет наличными 928 тысяч долларов, а также 9 тысяч евро и 13 тысяч швейцарских франков.

Это указано в его электронной декларации за 2015 год.

На банковских счетах Грановского – 50 253 долларов, а также 35 924 и 12 434 гривен.

Депутат получил 79 887 заработной платы по основному месту работы, 91 105 гривен - дивидендов и процентов. 350 260 гривен указаны как доходы от реструктуризации задолженности.

Также Грановский в прошлом году одолжил у иностранного гражданина Феликса Калантирского 2 миллиона гривен.

Депутат владеет автомобилями BMW X3 2010 года выпуска и BMW X5 2011 года выпуска.

Он также задекларировал 9 часов торговых марок Breguet (стоимость 42 000 грн), Rolex (55 000 грн), Bovet (216 000 грн), Corum (32 000 грн), Patek Philippe, Officine Panerai, Grard-Perreguax и Jaquet Droz.

Также в декларации указана кухня стоимостью 235 000 грн, сервиз Hermes стоимостью 32 000 грн, портфели Chopard стоимостью 20600 и 23450 грн, фарфоровые статуэтки Liadro стоимостью 21 500 и 10 700 грн.

Кроме того, депутат имеет коллекцию из 16 картин, стоимость которых не указана.

Отец Грановского получил 17 796 пенсии и имеет 414 тысяч 800 долларов наличности.

В то же время, на своей странице в Facebook Грановский написал, что не носит дорогие часы, указанные в декларации.

"Закончил с декларацией. Пришёл к выводу, что общество только таким образом, почувствовав на собственной шкуре весь дискомфорт быть прозрачным, а значит не только научиться отвечать на неудобные вопросы, но и правильно выстраивать свою жизнь, перестанет быть пошлым", - отметил он.

"У меня нет чётко сформулированного объяснения на тему, почему я не ношу сравнительно дорогие часы, хоть таковые имеются. Помню, в самом начале нашей каденции мой коллега Алексей Савченко, который не так давно, но достаточно громко переехал трудиться в Николаев, мне подарил прекрасные часы марки Suunto (ориентировочная стоимость в районе 500-600 евро), которые я с того самого дня и не снимал. Я давно понял, что это попросту пошло", - написал Грановский.

Украинская правда

Темы: декларация Грановский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Шуфрич задекларировал 25 млн грн наличных, старинные книги, иконы и фарфор 29 октября 2016, 21:31
Бойко показал жилье под Киевом и на Донбассе, жена - миллионы и квартиру в Москве 29 октября 2016, 21:24
В внефракционный Мураева - $ 2 млн, миллион евро наличными и 877 единиц техники 29 октября 2016, 20:44
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.231.178.---навроцький29.10.2016 22:45
"Закінчив з декларацією. Прийшов до висновку, що суспільство тільки таким чином, відчувши на власній шкурі весь дискомфорт бути прозорим, а значить не тільки навчитися відповідати на незручні питання, а й правильно вибудовувати своє життя, перестане бути вульгарним", - зазначив він.

О, ФІЛЬОСОФ ГАНОВСЬКИЙ закрутив, а ми смерди вульгарні голопупенки і голохвостенки - народ України.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украинец завоевал пятое "золото" на этапах Кубка мира по плаванию
За сутки до дедлайна в системе НАПК почти 95 тысяч деклараций - РПР
КПВВ в зоне АТО переходят на "зимний" график работы
Мобильная группа ГФС попала под обстрел в Луганской области, 3 раненых
Все новости
Видео

Археологи впервые за 500 лет подняли мраморную плиту гроба Христа

техника

Новый MacBook Pro от Apple. Что разочаровало фанатов?