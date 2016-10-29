Шуфрич задекларировал 25 млн грн наличных, старинные книги, иконы и фарфор

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич в 2015 году задекларировал 25 млн грн наличных, 71 старинную книгу и 51 икону и фарфор.

Согласно декларации, Шуфричу принадлежит коллекция живописи, состоящая из 287 единиц, коллекция старинного фарфора из 121 предмета, коллекция из 17 часов, коллекция огнестрельного оружия, состоящая из 156 единиц, а также коллекция холодного оружия из 568 единиц.

Кроме этого, в собственности нардепа коллекция геральдики разных периодов, состоящая из 438 единиц, коллекция антикварной бронзовой скульптуры и каминных часов из 37 единиц, а также коллекция старинных книг и икон.

В 2015 году Шуфрич получил 74 тыс 942 грн зарплаты и 80 тыс 559 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Также нардеп получил 7 тыс 332 грн и 247 грн процентов, 342 тыс 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества и 4 млн 500 тыс грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Шуфрич задекларировал подарок в неденежной форме от своего сына Александра стоимостью 10 млн 966 тыс 694 грн.

По его банковских счетах размещено 46 тыс 102 грн, 7 тыс 555 долларов, а также 3 тыс 966 евро.

Наличными он держит 25 млн грн, 4 млн 230 тыс долларов и 3 млн 750 тыс евро.

Нардеп задекларировал мужское меховое пальто Brioni, пять пар запонок, его сыну Ивану принадлежат наручные часы Rolex Daytona Stainless Steel White Dial.

В собственности нардепа девять квартир (35,6; 68,2; 467,10; 83,90; 128,20; 308,60; 122,4; 68,80; 65,80 кв.м). Семь квартир расположены в Киеве, две - в Ужгороде. Ему принадлежат три легковых авто - Land Rover Defender 2008 года выпуска, Mercedes-Benz G350 2013 выпуска и Toyota 4 Runner 2012 выпуска.

Также Шуфричу принадлежит два дома площадью 701,5 кв.м и 336,3 кв.м, расположенные в поселке Козин Киевской области и Ужгороде соответственно. Также нардеп задекларировал садовый (дачный) дом в поселке Козин Киевской области площадью 400 кв.м и базу отдыха площадью 969 кв.м в селе Каменица Закарпатской области.

В собственности Шуфрича три нежилых помещения площадью 198,80; 228,70 и 61,2 кв.м, а также четыре гаража площадью 19; 18,7; 13,3 и 13,3 кв.м.

Кроме этого, ему принадлежит шесть земельных участков. Два из них площадью 1500 и 7250 кв.м расположены в поселке Козин Киевской области. Еще два площадью 7150 и 1690 кв. м - в селе Каменица Закарпатской области. Один участок площадью 4700 кв.м расположен в Ужгороде, еще один площадью 78525,30 кв.м в Киеве.

Украинская правда