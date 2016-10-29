В "ЛНР" заявили о разведении сил возле Станицы 2 ноября

В "ЛНР" назвали дату возможного начала разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на представителя "ЛНР" в минских переговорах Владислава Дейнего, это может произойти в среду, 2 ноября.

При этом Дейнего, по данным СМИ, сослался на заявления украинской стороны.

В свою очередь представители украинской стороны от комментариев относительно разведения сил и средств в районе Станицы воздерживаются.