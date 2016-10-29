Турчинов показал $758 тысяч, 27 старинных книг и авторские права на "Теневую экономику"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал $758 тыс. в банках и $735 тысяч наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии.
Соответствующие сведения содержатся в электронной декларации должностного лица за 2015 год.
В частности, в собственности Турчинова - старинные Библии, Евангелия, Апостолы и Трефологионы, оценочная стоимость которых и дата приобретения права собственности не указывается.
Среди произведений, авторское право на которые задекларировано - художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие", и ряд монографий на тему теневой экономики.
Также секретарь СНБО сообщил о получении зарплаты в сумме 199 999 грн, собственность авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 г.в. и общую собственность с супругой - проценты в "Ощадбанке" на сумму 1 453 404 грн.
На банковских счетах Турчинов в общей собственности с женой 49925 грн, 758 306 долларов и 9996 евро. Кроме того жена Турчинова также задекларировала общие средства в банках - 1662 евро и 5317 грн.
По данным декларации, Турчинов наличными 735 тыс. долларов, 55 тыс. евро и 250 тыс. гривен.
Украинская правда
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