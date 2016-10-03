МИД пытается получить доступ к задержанному в России журналисту

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Понедельник, 3 октября 2016, 01:15

МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенка в Москве, а также вопросы доступа к нему украинских консулов.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила на своей странице в Twitter.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - написала она.

Как сообщалось, в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" специального корреспондента Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Его обвиняют в шпионаже.

Темы: СМИ Росcия МИД
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