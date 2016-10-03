МИД пытается получить доступ к задержанному в России журналисту

МИД выясняет обстоятельства задержания журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенка в Москве, а также вопросы доступа к нему украинских консулов.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила на своей странице в Twitter.

"Срочно выясняем обстоятельства задержания журналиста "Укринформа" в РФ, в т.ч. вопрос немедленного доступа украинских консулов", - написала она.

Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т.ч. питання негайного доступу укр консулів https://t.co/Jj0ejy30kJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 2 жовтня 2016 р.

Как сообщалось, в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" специального корреспондента Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Его обвиняют в шпионаже.