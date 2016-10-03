Белорусу, который развернул флаг РФ в Рио, подарят квартиру

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Понедельник, 3 октября 2016, 01:55

Белорусу, изгнанному с Паралимпиады в Рио за демонстрацию российского флага, собираются подарить квартиру.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в facebook.

По ее словам, к ней обратился знакомый знакомого, пожелавший подарить квартиру белорусу Андрею Фомочкину, который пронес российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Она заявила, что ее собеседника "восхитил поступок белоруса", и он захотел сделать ему подарок.

Как известно, во время открытия Паралимпиады один из членов белорусской сборной развернул прапор России. В связи с этим Международный паралимпийский комитет отозвал его аккредитацию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал этот жест члена сборной.

Фомочкин – чиновник Министерства спорта Белоруссии. Решение вынести российский флаг на открытие Паралимпиады он объяснил солидарностью с российскими спортсменами, которых не пустили на соревнования из-за обвинений в допинге.

Темы: Росcия Паралимпиада Беларусь
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